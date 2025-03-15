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Лидер протестантов США Грэм призвал Зеленского объявить день молитвы за мир

Лидер протестантов США Грэм призвал Зеленского объявить день молитвы за мир

Президент Евангелистской ассоциации США имени Билли Грэма Франклин Грэм сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он призвал украинского лидера объявить национальный день молитвы за мир.

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