Лидер протестантов США Грэм призвал Зеленского объявить день молитвы за мир

Президент Евангелистской ассоциации США имени Билли Грэма Франклин Грэм сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он призвал украинского лидера объявить национальный день молитвы за мир.
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