Кургинян: для вхождения в Запад были уничтожены промышленность и социалка

В угоду построения в России вхожденческого капитализма были разрушены производственные силы, социальная сфера и этика, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 31 декабря в своем Новогоднем обращении.
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