Актер Тимофей Ухов умер в возрасте 54 лет

Х/ф "Сыщики-2", реж. Дмитрий Брусникин, 2003 Актер Тимофей Ухов, известный по сериалам "Тайны следствия", "Не родись красивой" и "Глухарь", умер в Москве в возрасте 54 лет.
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