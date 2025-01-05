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Сердюков, улетевший на Бали с семьей Бородиной, ответил, почему не взял дочь: «Должны были ехать вместе, но меня опять обманули»

Сердюков, улетевший на Бали с семьей Бородиной, ответил, почему не взял дочь: «Должны были ехать вместе, но меня опять обманули»

Праздничные выходные Николай Сердюков проводит вместе с семьей Ксении Бородиной за границей, на побережье Бали.

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