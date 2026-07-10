Американский самолет-разведчик заметили вблизи Персидского залива

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3B Sentry зафиксировали в районе Персидского залива на фоне сохраняющейся высокой активности авиации ВВС США, связанной с очередным обострением ситуации вокруг Ирана.
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