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Наш потерянный мир

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Американский самолет-разведчик заметили вблизи Персидского залива

Американский самолет-разведчик заметили вблизи Персидского залива

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3B Sentry зафиксировали в районе Персидского залива на фоне сохраняющейся высокой активности авиации ВВС США, связанной с очередным обострением ситуации вокруг Ирана.

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