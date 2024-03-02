Гагин назвал уничтоженный в зоне СВО Abrams «пустой консервной банкой с пушкой»

Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республика Дениса Пушилина, назвал танк Abrams, уничтоженный российской стороной в зоне специальной военной операции (СВО), «пустой консервной банкой с пушкой».
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