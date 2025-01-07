Социальные протесты в Великобритании: прогноз на 2025 год от ИМЭМО РАН

Доклад ИМЭМО РАН прогнозирует новые всплески социального недовольства в Великобритании в 2025 году. Массовые протесты, вызванные иммиграционной политикой, могут повториться, особенно на фоне низких рейтингов правящей партии лейбористов.
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