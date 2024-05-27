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МИД и Минюст доложили Путину, что Талибан* можно исключить из списка запрещенных

МИД и Минюст доложили Путину, что Талибан* можно исключить из списка запрещенных

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что находящееся сейчас под санкциями ООН за террористическую деятельность движение Талибан* можно исключить из списка запрещенных.

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