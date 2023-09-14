БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЗАГОВОР АКАДЕМИКОВ ПРОВАЛЕН: СПЕЦСЛУЖБЫ НАЧИНАЮТ ЧИСТКИ В РАН

ЗАГОВОР АКАДЕМИКОВ ПРОВАЛЕН: СПЕЦСЛУЖБЫ НАЧИНАЮТ ЧИСТКИ В РАН

ФОТО: НОВОСИЛЬЦЕВ АРТУР/АГЕНТСТВО "МОСКВА"/SHUTTERSTOCK Скандальный демарш директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, закончившийся его увольнением с должности, вызвал не столько волну общественного обсуждения и осуждения, сколько.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
Наверное сложно как можно быстрее. Они скрываются очень хорошо за красивыми словами, молчат и ждут нашего поражения. Пусть пока проявляются.
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1 час.
Мария Беликова
С жиру бесятся.
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1 час.
Гена Саваторов
восстановите СМЕРШ и всё само собой разрешится.
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47 мин.

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