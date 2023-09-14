ЗАГОВОР АКАДЕМИКОВ ПРОВАЛЕН: СПЕЦСЛУЖБЫ НАЧИНАЮТ ЧИСТКИ В РАН

ФОТО: НОВОСИЛЬЦЕВ АРТУР/АГЕНТСТВО "МОСКВА"/SHUTTERSTOCK Скандальный демарш директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, закончившийся его увольнением с должности, вызвал не столько волну общественного обсуждения и осуждения, сколько.
ФОТО: НОВОСИЛЬЦЕВ АРТУР/АГЕНТСТВО "МОСКВА"/SHUTTERSTOCK Скандальный демарш директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, закончившийся его увольнением с должности, вызвал не столько волну общественного обсуждения и осуждения, сколько.
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