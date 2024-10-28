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Царьград

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Диетолог Гудсон: Диета важнее спорта для похудения и сохранения формы

Диетолог Гудсон: Диета важнее спорта для похудения и сохранения формы

Диетолог Гудсон объясняет, как создание дефицита калорий и изменения в диете, такие как контроль порций и ограничение сахаров, способствуют похудению.

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