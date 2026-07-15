Игра в одну калитку и «хихонский позор»: самые скучные матчи за всю историю ЧМ

Полуфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Испанией вызывал большой интерес у поклонников футбола, поскольку, согласно расчетам суперкомпьютера Opta, обе команды были главными претендентами на победу в турнире.
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