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Игра в одну калитку и «хихонский позор»: самые скучные матчи за всю историю ЧМ

Полуфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Испанией вызывал большой интерес у поклонников футбола, поскольку, согласно расчетам суперкомпьютера Opta, обе команды были главными претендентами на победу в турнире.

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