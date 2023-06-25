Переход в наше измерение

Чем завершился выход корпорации Emerson из бизнеса в России для Промышленной группы «Метран», какие были сложности, как челябинцы намерены обрести полноценный технологический суверенитет, в интервью журналу «Эксперт-Урал» рассказал генеральный директор ПГ «Метран» Антон Дружинин.