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    👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏Генерал Суровикин...

Переход в наше измерение

Переход в наше измерение

Чем завершился выход корпорации Emerson из бизнеса в России для Промышленной группы «Метран», какие были сложности, как челябинцы намерены обрести полноценный технологический суверенитет, в интервью журналу «Эксперт-Урал» рассказал генеральный директор ПГ «Метран» Антон Дружинин.

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