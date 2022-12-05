Минобороны РФ показало на видео стрелковую подготовку мобилизованных в Ставропольском крае

Федеральное агентство новостей В Ставропольском крае, на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО) продолжается интенсивная подготовка мобилизованных граждан, с освоением резервистами тактики современного стрелкового боя в различных условиях.
Федеральное агентство новостей В Ставропольском крае, на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО) продолжается интенсивная подготовка мобилизованных граждан, с освоением резервистами тактики современного стрелкового боя в различных условиях.
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