ДЕРЖАВА.

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Минобороны РФ показало на видео стрелковую подготовку мобилизованных в Ставропольском крае

Минобороны РФ показало на видео стрелковую подготовку мобилизованных в Ставропольском крае

Федеральное агентство новостей В Ставропольском крае, на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО) продолжается интенсивная подготовка мобилизованных граждан, с освоением резервистами тактики современного стрелкового боя в различных условиях.

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