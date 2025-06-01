СК России признал терактом обрушения мостов в Брянской и Курской областях

Обрушения мостов в Брянской и Курской областях в ночь на 1 июня являются террористическими актами. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Запад в ужасе от действий Северной Кореи: Ким Чен Ын снова оказал поддержку России на фронте
- После провала фильма о себе, раздражённая Роднина жёстко "проехалась" по Камиле Валиевой: Новый скандал в фигурном катании
- «Оставь квартиру и выметайся» - от Максаковой*, называвшей наших женщин "гибридом богомолов и свиноматок", отказались родные дети
Свежие комментарии