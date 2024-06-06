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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умар Кремлев: «Игры дружбы состоятся и точно будут, стенд же стоит на ПМЭФ. А в каком году – это решение руководства»

По информации «Спорт-Экспресса», соревнования с высокой долей вероятности перенесут с 2024-го на 2025 год.

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