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Ада Роговцева отметила 89-летие на сцене: «Когда я играю спектакль, я здоровею»

Ада Роговцева отметила 89-летие на сцене: «Когда я играю спектакль, я здоровею»

Аде Роговцевой 89 лет. Свой день рождения она встретила не за праздничным столом, а на сцене киевского Международного центра культуры и искусств — сыграла спектакль «Будьте как дома».

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