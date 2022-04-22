TVcenter.ru

392 подписчика

Должно быть совестно: Шахназаров сделал вывод, что Галкин стыдится быть патриотом

Должно быть совестно: Шахназаров сделал вывод, что Галкин стыдится быть патриотом

Радиоведущий Михаил Шахназаров недавно прокомментировал выезд Максима Галкина из страны, а также прошелся по его высказываниям по поводу событий в России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх