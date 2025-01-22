ВСУ начали эвакуировать гарнизон Великой Новосёлки — Рогов

ВСУ пытаются организовать эвакуацию своего гарнизона из села Великая Новосёлка на западе ДНР, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, 22 января сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии