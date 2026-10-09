Суд Евросоюза отклонил иски российских инвесторов по замороженным активам

Трое российских инвесторов, чьи активы заблокированы из-за санкций против НРД, пытались оспорить запрет странам ЕС на исполнение арбитражных решений по санкциям и активам.
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