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Первый муж Саши Артемовой извинился за резкие слова — она простила, но с оговоркой

Первый муж Саши Артемовой извинился за резкие слова — она простила, но с оговоркой

Первый муж Саши Артемовой извинился перед ней публично — и получил ответ. Евгений Кузин, который прежде позволял себе резкие высказывания в адрес бывшей жены, выложил совместный снимок с Артемовой, сделанный во время семейного путешествия.

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