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Инстинкт самосохранения: Безруков ушёл от горя и смерти в счастье

Инстинкт самосохранения: Безруков ушёл от горя и смерти в счастье

Сергей Безруков (у которого 24 июля родился пятый ребёнок) честно рассказал, что если бы не сбежал от жены, когда ей было совсем плохо — скоропостижно скончался её сын — он бы, возможно, спился и умер, настолько невыносимой стала обстановка.

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