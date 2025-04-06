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"Любимчик Путина" привез хорошие новости из США. Уиткофф встретился с Дмитриевым "на фоне растущего нетерпения Трампа"

"Любимчик Путина" привез хорошие новости из США. Уиткофф встретился с Дмитриевым "на фоне растущего нетерпения Трампа"

МК Секретная дипломатия Путина вышла из тени: предварительные выводы из американского вояжа Кирилла Дмитриева Секретная дипломатия называется секретной именно потому, что она осуществляется в тени, в полутьме, в некоем недоступном для взоров публики и СМИ ничейном политическом пространстве.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
какая странная личность вдруг появилась  на горизонте  .  как черт из табокерки  . украинский  еврей   проживший  в америке    и  вдруг   во власти в России . Путин  прирел еще одного  предателя  агента   .
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20 час.
Владимир Бурнос
++++++
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20 час.
ВМ
Вениамин Мельников
Вы ошиблись,он не предатель,он представитель интересов банковского капитала  Goldman Sachs.
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6 час.
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