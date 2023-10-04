Украинский гордиев узел разрубят российским ядерным мечом

До Украины «никогда США не вступали в схватку с Россией или Китаем в обычной опосредованной войне за их соответствующие исторические границы (независимо от того, незаконны они или нет)», подчёркивает автор американского издания Виктор Дэвис Хэнсон.
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