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«Госуслуги» могут начать использовать вместо паспорта для подтверждения льгот, получения скидок, а также вместо пропуска

«Госуслуги» могут начать использовать вместо паспорта для подтверждения льгот, получения скидок, а также вместо пропуска

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) предложило  запустить на «Госуслугах» сервис, при помощи которого можно быстро подтвердить личность, когда это требуется в бытовых ситуациях.

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