Центробанк рассказал россиянам, как будет работать постоянный механизм кредитных каникул и кто сможет их получить Ирэн ОрлонскаяНапомним, что еще в 2020 году в Российской Федерации были введены кредитные каникулы, как временная мера во время коронавирусной пандемии.