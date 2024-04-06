Дмитрий Жичкин считает динамовцев фаворитами, но допускает разные ситуации. Данил Пруцев, «Спартак» (слева) и Денис Макаров, «Динамо», фото: Официальный сайт РПЛВ Чемпионате России по футболу болельщиков ждет классика «Динамо» — «Спартак».
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