Школу с бассейном продолжают строить в Тайшете

В Тайшете в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству анодной фабрики и алюминиевого завода ведется строительство школы с бассейном на 1275 мест, сообщает областное правительство.
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