Валерий Кучук: «Цифровые права должны быть четко регламентированы»

15 апреля 2025 года в Кишиневе состоялась стратегически важная дискуссионная сессия в рамках Молдавского форума по управлению Интернетом (MIGF) под названием: «Основные права и свободы в эпоху цифровых инноваций: конституционные гарантии и вызовы развивающегося цифрового порядка».