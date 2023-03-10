Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

«Какой-то должен быть психоз». Медведева показала, как готовит номер для турнира по шоу-программам

Евгения Медведева показала, как готовит номер для турнира по шоу-программам. Номер для двукратной чемпионки мира ставит Илья Авербух.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх