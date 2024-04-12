Дуда заявил, что Польша не может передать системы Patriot Украине

Как заявил на совместной пресс-конференции с литовским лидером Гитанасом Науседой и украинским президентом Владимиром Зеленским глава Польши Анджей Дуда, Варшава не может передать киевскому режиму системы ПВО Patriot.
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