Дональд Трамп выступил против введения цифрового доллара в оборот США

Американский экс-президент и нынешний кандидат на пост президента США Дональд Трамп решил бороться против введения в оборот в стране цифрового доллара, так как эта валюта даст абсолютный контроль правительству над деньгами американцев.
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