Самый пожилой действующий астронавт США вернулся на Землю в 70-й день рождения

Старейший действующий астронавт Америки Дэн Петтит вернулся на Землю в свой 70-й день рождения. Космический корабль “Союз МС-26” с Петтитом и его российскими товарищами по экипажу Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером совершил парашютную посадку в степи Казахстана в воскресенье утром.