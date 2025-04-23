Маск сократит свое участие в работе DOGE из-за падения прибыли Tesla

REUTERS/Nathan Howard Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск сообщил о сокращении своего участия в работе организации из-за падения прибыли его компании Tesla, сообщает телеканал NBC News.
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