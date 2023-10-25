Израиль решил отомстить ООН за заявление о ХАМАС

Конфликт в Секторе Газа серьезно ухудшил отношения между Израилем и ООН. Сильнее всего это обострилось после заявления председателя организации Антониу Гутерреша, который одновременно осудил нападение ХАМАС и заявил об "удушающей оккупации" палестинского народа.