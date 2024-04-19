Союз журналистов выразил соболезнования в связи с гибелью Семена Еремина

Председатель «Союза журналистов России» Владимир Соловьев в пятницу, 19 апреля, выразил глубокие соболезнования семье и коллегам корреспондента «Известий» Семена Еремина, который погиб в зоне спецоперации, при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж.
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