Отечественные автоконцерны призывают объединяться для защиты от внешнего давления

Спустя год после проведения Международной промышленной выставки «Иннопром» в 2023 году, темой которой было импортозамещение, на мероприятии в этом году уже продемонстрировали результаты в части локализации.
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