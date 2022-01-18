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Арестович покинул Зеленского и готов разоблачать кухню Зе-власти

Арестович покинул Зеленского и готов разоблачать кухню Зе-власти

Команда Зеленского несет пиар-потери: из Офиса президента уволился бывший артист, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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