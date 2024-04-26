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Царьград

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Ограничения сняты: Международный аэропорт Элисты возобновит полёты с 3 мая

Ограничения сняты: Международный аэропорт Элисты возобновит полёты с 3 мая

Авиагавань в Калмыкии станет первой открывшейся на Юге после закрытия в связи с СВО.Сегодня стало известно, что Международный аэропорт в Элисте продолжит работать в штатном режиме после временного приостановления работы.

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