Ограничения сняты: Международный аэропорт Элисты возобновит полёты с 3 мая

Авиагавань в Калмыкии станет первой открывшейся на Юге после закрытия в связи с СВО.Сегодня стало известно, что Международный аэропорт в Элисте продолжит работать в штатном режиме после временного приостановления работы.
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