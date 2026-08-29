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Тропический рай на снимках Роберта Майкла Пула

Тропический рай на снимках Роберта Майкла Пула

Роберт Майкл Пул — фотограф-самоучка и заядлый путешественник, обосновавшийся на северо-западе Англии.

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