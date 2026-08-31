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Царьград

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Анита Мирчандани назвала арахис лидером по содержанию белка

Анита Мирчандани назвала арахис лидером по содержанию белка

Диетолог Анита Мирчандани раскрыла, что арахис содержит наибольшее количество белка среди орехов благодаря 25% белковой массы.

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