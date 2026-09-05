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Мировое обозрение

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Спецпредставители Трампа передали Путину предложения по урегулированию конфликта

Спецпредставители Трампа передали Путину предложения по урегулированию конфликта

Визит американской делегации в Москву оказался не просто очередным раундом дипломатических консультаций, а попыткой Вашингтона перевести разговор в практическую плоскость.

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