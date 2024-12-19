Российский президент Владимир Путин сумел восстановить значимое место России в глобальной политике. С этим утверждением согласилась лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен, в разговоре с испанским изданием El País.
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