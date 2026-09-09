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Волож предоставит мощности для тренировки ИИ-моделей подрядчика армии США Palantir

Компания Питера Тиля Palantir, специализирующаяся в том числе на разработке IT-инструментов для спецслужб и военных, выбрала Nebius (экс-Yandex N.

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