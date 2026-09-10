Патрушев: РФ надо надеяться на себя при урегулировании конфликта с Украиной

США могут повлиять на Украину в вопросе урегулирования конфликта с Россией, но дело в том, что на нее влияет и Европа.
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