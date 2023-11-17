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Общество заплатит за курение

Общество заплатит за курение

Сегодня, 17 ноября 2023 года Госдума планирует принять скандальный законопроект № 448566-8 в рамках которого предусмотрено шоковое, на 110%, повышение акцизов на популярные у более чем 10 млн россиян электронные сигареты, в народе просто называемые вейпами.

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