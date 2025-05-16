Politico: ЕС опасается союза Венгрии, Словакии и Румынии против Украины

Европейские политики всерьез обеспокоены объединением премьеров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, а также кандидата на пост президента Румынии Джордже Симиона против Украины, пишет Politico.
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