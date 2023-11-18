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Трамп указал на растерянность Байдена в ходе встречи с Си Цзиньпином в Калифорнии

Трамп указал на растерянность Байдена в ходе встречи с Си Цзиньпином в Калифорнии

Американский лидер Джо Байден на состоявшейся на этой неделе встрече с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (Калифорния) выглядел растерянным, словно не знал, как вести диалог с председателем республики.

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