Терновцов предложил реформировать процесс принятия законов

Александр Терновцов из Общественной палаты РФ предложил обсуждать законопроекты до их принятия. Это мнение поддержали эксперты, утверждая, что ранняя информированность граждан и формирование профессионального мнения улучшит законодательный процесс.
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