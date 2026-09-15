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Царьград

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Терновцов предложил реформировать процесс принятия законов

Терновцов предложил реформировать процесс принятия законов

Александр Терновцов из Общественной палаты РФ предложил обсуждать законопроекты до их принятия. Это мнение поддержали эксперты, утверждая, что ранняя информированность граждан и формирование профессионального мнения улучшит законодательный процесс.

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