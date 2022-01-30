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«Ордабасы» начал процесс реабилитации долгов

«Ордабасы» прокомментировал новость об отстранении клуба от сертификации КФФ. «В настоящее время футбольный клуб «Ордабасы» имеет штраф акимата из-за неуплаты НДС, поэтому счета организации заблокированы.

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