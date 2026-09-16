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Спрос на российское оборудование Wi-Fi в России взлетел

Спрос на российское оборудование Wi-Fi в России взлетел

За первое полугодие государственные заказчики приобрели Wi-Fi-оборудования на 4,64 млрд руб. Объём государственных закупок Wi-Fi-оборудования в России в январе–июне 2026 года достиг 4,64 млрд руб.

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